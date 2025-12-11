Forbes classifica donne più potenti al mondo | Meloni giù dal podio
Forbes ha pubblicato la classifica delle donne più potenti al mondo, evidenziando i cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Tra le protagoniste, l’Italia perde una posizione significativa, con Giorgia Meloni che scende dal podio. La lista riflette le influenze e le dinamiche globali che caratterizzano le leadership femminili in diverse aree del mondo.
Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti al mondo, con una variazione che riguarda l’Italia: Giorgia Meloni ha perso una posizione e non è più sul podio. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si conferma in cima alla classifica per il quarto anno di fila. Alle sue spalle, come un anno fa, c’è la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Mentre il nome nuovo sul podio è Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone. Meloni al quarto posto, c’è anche Della Valle (Vodafone). Takaichi, entrata in carica il 21 ottobre, ha scavalcato anche la presidente del Consiglio italiana, che scende dal terzo al quarto posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
World’s 50 Best Wineries 2025: @marquesdemurrieta sul tetto d’Europa per @forbes L’azienda si guadagna il 3° posto nella classifica 2025 Nell’edizione 2025 di Forbes dedicata alle eccellenze vinicole — The World’s 50 Best Wineries — Marqués de Murrie - facebook.com Vai su Facebook
La classifica delle 100 donne di Forbes 2025: un’Italia che cambia e, con Martina Pluda, dà voce anche agli animali - La lista delle 100 donne di successo selezionate da Forbes Italia per il 2025 include nomi noti e meno noti, donne che guidano aziende ... Riporta greenme.it
Forbes, Generali tra le aziende al mondo più attente alle donne - Generali è stata inserita anche quest'anno da Forbes nella lista delle World's Top Companies for Women, la classifica che riconosce l'eccellenza nell'attrarre, trattenere e valorizzare i talenti ... Secondo ansa.it