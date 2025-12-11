Forbes classifica donne più potenti al mondo | Meloni giù dal podio

Forbes ha pubblicato la classifica delle donne più potenti al mondo, evidenziando i cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Tra le protagoniste, l’Italia perde una posizione significativa, con Giorgia Meloni che scende dal podio. La lista riflette le influenze e le dinamiche globali che caratterizzano le leadership femminili in diverse aree del mondo.

Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti al mondo, con una variazione che riguarda l’Italia: Giorgia Meloni ha perso una posizione e non è più sul podio. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si conferma in cima alla classifica per il quarto anno di fila. Alle sue spalle, come un anno fa, c’è la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Mentre il nome nuovo sul podio è Sanae Takaichi, primo ministro del Giappone. Meloni al quarto posto, c’è anche Della Valle (Vodafone). Takaichi, entrata in carica il 21 ottobre, ha scavalcato anche la presidente del Consiglio italiana, che scende dal terzo al quarto posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it