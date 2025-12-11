Forbes 2025 Meloni sull’olimpo | è la quarta donna più potente al mondo

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Giorgia Meloni si distingue come la quarta donna più potente al mondo nella classifica di Forbes. Riconosciuta per la sua influenza e leadership, la premier italiana si conferma tra le figure più rilevanti a livello globale, consolidando il suo ruolo nel panorama internazionale.

Giorgia Meloni conquista la  quarta posizione  nella prestigiosa classifica annuale di Forbes dedicata alle donne più influenti del pianeta. Un risultato di peso, che la colloca tra i nomi più determinanti dello scenario globale. A superarla è la premier giapponese  Sanae Takaichi, salita al terzo posto dopo il suo insediamento del 21 ottobre e protagonista di una rapida ascesa nel panorama politico internazionale. Le prime posizioni della classifica. Ai vertici della lista, in  prima posizione per il quarto anno consecutivo, rimane  Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che Forbes definisce ancora una volta uno dei leader più incisivi del mondo occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

forbes 2025 meloni sull8217olimpo 232 la quarta donna pi249 potente al mondo

© Thesocialpost.it - Forbes 2025, Meloni sull’olimpo: è la quarta donna più potente al mondo

forbes 2025 meloni sull8217olimpoForbes, Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025 - Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo nella lista stilata da Forbes per il 2025, scalzata al terzo posto dalla premier giapponese, Sanae Takaichi, entrata in carica il 21 ottobre ... Da ansa.it