Fondi dei frontalieri per i bagni del municipio | bufera in Comunità Montana

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera ha destinato i fondi provenienti dalle compensazioni finanziarie dei lavoratori frontalieri ai bagni del municipio, suscitando polemiche e discussioni tra gli abitanti e le istituzioni locali. La decisione ha generato un acceso dibattito sulle priorità e sulla trasparenza delle scelte economiche della comunità.

Fanno discutere le scelte della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera sulla destinazione dei fondi provenienti dalle compensazioni finanziarie dei lavoratori frontalieri. Al centro della polemica la decisione di destinare 17mila euro per rifare i bagni del municipio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

