Fondazione Pia Pozzoli-Dopo di Noi Marco Tanzi è il nuovo presidente

La Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi ha annunciato il rinnovo degli organismi dirigenti, con Marco Tanzi che assume la presidenza al posto di Vittoria Albonetti, dopo 15 anni di leadership. Questa modifica segna un nuovo capitolo per la fondazione, impegnata nel supporto e nella tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

