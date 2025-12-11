Fondazione Napoli Novantanove un dono d’autore all’Accademia | arriva la collezione dei manifesti

La Fondazione Napoli Novantanove ha donato all’Accademia di Belle Arti di Napoli l’intera collezione di venticinque manifesti realizzati tra il 1984 e il 1986. Opere di designer di fama internazionale, i manifesti riflettono i profondi cambiamenti sociali e urbanistici che hanno attraversato Napoli in quegli anni. Un patrimonio artistico che arricchisce il patrimonio culturale della città.

La Fondazione Napoli Novantanove dona all’ Accademia di Belle Arti di Napoli l’intera collezione dei venticinque manifesti per Napoli, realizzati tra il 1984 e il 1986 da designer di fama internazionale su iniziativa della Fondazione, in un momento di profondi cambiamenti sociali e urbanistici della città. La raccolta si arricchisce inoltre di un nuovo manifesto creato nel 2025 dal designer Armando Milani. Alla presentazione parteciperanno la presidente e il direttore dell’Accademia, Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta, la presidente della Fondazione Mirella Stampa, Enrica D’Aguanno, coordinatrice della Scuola di progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia, e Mauro Smith per la Fondazione Napoli Novantanove. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

