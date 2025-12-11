fondazione de montaigne concerto di natale

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne riprende la tradizione del Concerto di Natale, offrendo un momento di musica e convivialità. L'evento si terrà sabato alle 17, rappresentando un'occasione speciale per celebrare le festività e valorizzare il patrimonio culturale della comunità.

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne rinnova la tradizione del Concerto di Natale, previsto per sabato, alle 17.30, alla Biblioteca Comunale “A. Betti“ nella ex chiesa Inglese di Bagni di Lucca. Al momento ancora pochi i posti disponibili. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie alla fiducia e all’apprezzamento del pubblico nei confronti delle attività della Fondazione, al raffinato programma proposto, nonché alla valenza dei musicisti coinvolti, a conferma della loro eccellenza artistica. Il concerto, giunto alla sua XII edizione, sarà anche l’occasione per scambiarsi gli Auguri delle Festività Natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it