Follia squadra retrocede in Serie B 3 tifosi incendiano lo stadio – VIDEO

L' FC Haka, una delle società più prestigiose del calcio finlandese, nove titoli nazionali e dodici coppe in bacheca, sta attraversando una delle crisi più profonde della sua lunga storia. La retrocessione maturata a ottobre, dopo una stagione chiusa all'ultimo posto del Gruppo B con appena 17 punti, rappresenta il punto più basso mai toccato dal club di Valkeakoski. Per una realtà nata in una cittadina di poco più di 20.000 abitanti e capace, negli anni '80 e poi nei primi Duemila, di affacciarsi persino ai turni preliminari di Champions League, l'impatto è stato devastante. Ma alla delusione sportiva si è aggiunto un episodio ancora più inquietante, destinato a lasciare un segno indelebile: tre minorenni hanno dato fuoco al Tehtaan Kenttä, lo stadio simbolo dell'Haka.