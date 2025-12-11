Folla a Città di Castello per la Fiamma Olimpica

A Città di Castello si è vissuta una giornata di grande entusiasmo con il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo dei valori dello sport e dell’unione tra le persone. La comunità si è raccolta in un’atmosfera festosa per condividere questo momento speciale, testimoniando la propria passione e il senso di appartenenza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

CITTA’ DI CASTELLO - Aria di festa, tanto entusiasmo e una comunità che si è stretta numerosa attorno a un simbolo universale dei valori dello sport ieri col passaggio della fiamma olimpica, in viaggio verso le Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026, è stato vissuto con intensità e allegria. Due ali di folla hanno accompagnato il cammino dei tedofori dal punto di raccolta al PalaJoan fin dentro il centro storico dove il sindaco Luca Secondi ha accolto la comitiva insieme all’assessore allo sport Riccardo Carletti e alla giunta. Dopo aver percorso il tratto di mura provenendo da viale Vittorio Veneto e da viale Franchetti, attorno alle ore 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Folla a Città di Castello per la Fiamma Olimpica

La magia delle luci per il Natale in città Viterbo – Doppia accensione delle luminarie tra domenica e ieri – Folla in viale Trieste, in centro e nei quartieri - FOTO E VIDEO Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/12/la-citta-si-accende-luci-natale/ - facebook.com Vai su Facebook