Fognatura e depurazione i reflui dell' Empolese verso l' impianto Cuiodepur di San Miniato

Un intervento di 27 milioni di euro di Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, rivoluzionerà il sistema di fognatura e depurazione dell’area Empolese, con l’obiettivo di migliorare il trattamento dei reflui e rafforzare la rete di depurazione presso l’impianto Cuiodepur di San Miniato.

È pronto a partire un importante intervento di Acque - gestore idrico del Basso Valdarno - dal valore di 27 milioni di euro, destinato a cambiare radicalmente il “secondo tempo” del servizio idrico nell’area Empolese. Si tratta della realizzazione della nuova condotta fognaria tra il depuratore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Bolletta acqua: a quale giudice fare ricorso? Il canone per la depurazione e la fognatura è una tassa (tributo). Le controversie successive ... - facebook.com Vai su Facebook

Rivoluzione per Pagnana: i reflui civili dell'Empolese saranno trattati a Cuoiodepur a San Miniato - Parte l’opera da 27 milioni per la nuova condotta fognaria: 26 km tra Pagnana e San Miniato, con consegna lavori a novembre 2025 e fine prevista per la fine del 2027 Se non è una rivoluzione, poco ci ... gonews.it scrive

Fognature e depurazione. Una rivoluzione cascinese - Il sindaco Michelangelo Betti: "Così vivremo in un ambiente più salubre" . Si legge su lanazione.it