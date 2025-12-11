FOCUS – Scherma | Pietro Torre | dal vivaio di Livorno all’oro mondiale 2025
Pietro Torre ripercorre il suo percorso, dagli inizi nel vivaio di Livorno fino al prestigioso traguardo del oro mondiale 2025 con la sciabola maschile a squadre. Un viaggio di passione e dedizione che testimonia la crescita di un talento italiano nel mondo della scherma.
Pietro Torre si racconta come mai prima: dalle origini a Livorno fino al trionfo mondiale 2025 con la sciabola maschile a squadre. In questa intervista scopriamo la sua crescita, il sacrificio, la passione per la scherma — e gli obiettivi futuri verso le Olimpiadi. Intervista sincera, piena di tecnica e ambizione. #Scherma #PietroTorre #Sciabola #CampioneDelMondo Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it
