FOCUS – Scherma | Pietro Torre | dal vivaio di Livorno all’oro mondiale 2025

Oasport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Torre ripercorre il suo percorso, dagli inizi nel vivaio di Livorno fino al prestigioso traguardo del oro mondiale 2025 con la sciabola maschile a squadre. Un viaggio di passione e dedizione che testimonia la crescita di un talento italiano nel mondo della scherma.

Pietro Torre si racconta come mai prima: dalle origini a Livorno fino al trionfo mondiale 2025 con la sciabola maschile a squadre. In questa intervista scopriamo la sua crescita, il sacrificio, la passione per la scherma — e gli obiettivi futuri verso le Olimpiadi. Intervista sincera, piena di tecnica e ambizione. #Scherma #PietroTorre #Sciabola #CampioneDelMondo Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

focus 8211 scherma pietro torre dal vivaio di livorno all8217oro mondiale 2025

© Oasport.it - FOCUS – Scherma | Pietro Torre: dal vivaio di Livorno all’oro mondiale 2025