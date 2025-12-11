Focolaio di aviaria in un allevamento ad Argenta Ferrara verranno abbattuti 60mila tacchini

Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato confermato nell’allevamento avicolo Mezzano ad Argenta, Ferrara. L’istituto Zooprofilattico delle Venezie ha annunciato l’abbattimento di circa 60.000 tacchini nell’area, situata nella località Anita, per contenere la diffusione del virus.

Argente (Ferrara), 11 dicembre 2025 – Un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità è stato confermato dall'istituto Zooprofilattico delle Venezie nell'allevamento avicolo Mezzano – località Anita - situato nella Strada Albertini. L'allevamento con 59.730 tacchini maschi, è stato posto sotto sequestro a seguito del provvedimento emesso dall'aziend a Ausl di Ferrara. A informare la comunità argentana tramite i social, questa mattina, è stato il sindaco Andrea Baldini. Verranno abbattuti quasi 60mila tacchini maschi. L'allevamento in questione è di proprietà della Società Agricola Vicentina srl, nel quale, come detto, verranno abbattuti ben 59.

