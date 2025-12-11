Fiumicino si chiude il viaggio de La Bottega del Tempo

Si avvicina la conclusione de “La Bottega del Tempo” a Fiumicino, un percorso culturale promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano. L'ultimo appuntamento si terrà domani, venerdì 12 dicembre alle 18:00, presso Officina Alimentare, offrendo un'occasione per riflettere sulla storia, sull’identità e sul futuro del territorio.

Fiumicino, 11 dicembre 2025 – Si concluderà domani, venerdì 12 dicembre alle 18:00, presso Officina Alimentare, l 'ultimo appuntamento de "La Bottega del Tempo", il percorso culturale promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano, dedicato alla storia, all'identità e al futuro del territorio. Un viaggio che, tappa dopo tappa, ha attraversato le radici più profonde di Fiumicino per arrivare alle sfide dei prossimi anni. Dalle origini romane ai giorni nostri: un racconto corale. Il progetto ha ripercorso le fasi centrali della storia locale, partendo dall'età romana — con la nascita di Portus e la Necropoli di Porto — fino ad attraversare le grandi bonifiche del Novecento, il boom economico e la conquista dell'autonomia comunale.