Fiumicino rimodulate le tariffe della tassa di soggiorno

Fiumicino ha annunciato la rimodulazione della tassa di soggiorno, frutto di un confronto tra le parti e l’ascolto delle esigenze del territorio e del settore turistico-ricettivo. La modifica delle tariffe mira a rispondere alle esigenze di sviluppo e sostenibilità del turismo locale, garantendo un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e degli operatori del settore.

Fiumicino, 11 dicembre 2025 – I gruppi consiliari di maggioranza annunciano la rimodulazione della tassa di soggiorno, una decisione maturata dopo un percorso di ascolto e confronto con il territorio e con le rappresentanze delle categorie del settore turistico-ricettivo. La normativa nazionale aveva consentito ai Comuni, in occasione dell’Anno Giubilare, d i aumentare l’imposta fino a due euro. Successivamente, a novembre, il Governo ha esteso la possibilità di applicare la tariffa giubilare anche per il 2026, destinando però il 30% dell’introito allo Stato per interventi sociali. Pur avendo inizialmente deliberato il mantenimento dell’aumento per il 2026, la maggioranza ha scelto di rivedere la misura alla luce delle osservazion i e delle esigenze espresse dalle categorie coinvolte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? FIUMICINO ONLINE - Tassa di soggiorno: rimodulate le tariffe grazie al confronto con le categorie. Gruppi Consiliari di Maggioranza: "Un esempio di alto profilo democratico e di bilancio partecipato" ... Clicca qui per leggere l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Fiumicino: tassa di soggiorno, rimodulate le tariffe, maggioranza "confronto con categorie" - I gruppi consiliari di Maggioranza annunciano la rimodulazione della tassa di ... Si legge su agenzianova.com

Fiumicino, il Comune fa dietrofront e annulla l'aumento delle tariffe taxi - A marzo, l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva espresso un parere negativo in merito all’aumento delle tariffe per le 34 licenze attive nel territorio del Comune di Fiumicino. Segnala romatoday.it