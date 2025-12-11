Fiumicino Comune Riciclone 2025 | al primo posto nel Lazio
Fiumicino si conferma leader nella sostenibilità ambientale nel Lazio, conquistando il primo posto nel progetto Riciclone 2025. Il riconoscimento premia l’impegno del Comune nel promuovere pratiche di riciclo e tutela ambientale, rafforzando il suo ruolo come esempio di eccellenza ecologica nella regione.
Fiumicino, 11 dicembre 2025 – Il Comune di Fiumicino si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale nel Lazio. In occasione dell ’Ecoforum 2025, evento promosso da Legambiente e dedicato alle migliori pratiche nella gestione dei rifiuti, il nostro Comune è stato inserito tra i Comuni Ricicloni con più di 50.000 abitanti. Con una percentuale del 78,9% di raccolta differenziata, Fiumicino si posiziona quindi al primo posto tra i grandi comuni del Lazio. “Questo riconoscimento è un segnale significativo per tutto il nostro territorio – dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – La percentuale di raccolta differenziata raggiunta dimostra che Fiumicino sta percorrendo la strada giusta in termini di sostenibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
