Fiume Sarno e allagamenti Aliberti | Lavori di dragaggio mai realmente avviati

Dopo l’allarme per gli allagamenti del Fiume Sarno e le accuse di interventi mai avviati, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha denunciato pubblicamente la situazione. In risposta, l’onorevole Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, ha attivato un’indagine per fare luce sulla vicenda.

Maltempo, pioggia e forti raffiche di vento sulla Campania: esonda il Sarno a Castellammare - L'abbondante pioggia caduta in Campania ha fatto esondare il fiume Sarno, nel tratto al confine tra i Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, in via provinciale Ripuaria. Lo riporta rainews.it

