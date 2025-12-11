Fiuggi dall' opposizione la denuncia per uno ' spreco' da 6,5 Mln di euro

L'opposizione di Fiuggi ha presentato una denuncia riguardante uno spreco di circa 6,5 milioni di euro, sollevando preoccupazioni sull'andamento del bilancio comunale per il 2026. La questione evidenzia le tensioni e le criticità finanziarie che coinvolgono l'amministrazione locale, suscitando attenzione e discussioni tra cittadini e stakeholder.

Le preoccupazioni relative all’andamento del bilancio del Comune di Fiuggi per il 2026 si fanno sempre più concrete. L'ultima seduta del Consiglio Comunale ha portato un "regalo" amaro per la fine dell'anno, rivelando una gestione finanziaria considerata insostenibile.I lavori alla scuola media. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

