Firenze truffa milionaria ai danni dell’opera di Santa Maria del Fiore

Una truffa di dimensioni milionarie ha coinvolto l’ente che gestisce i monumenti storici di Firenze, tra cui la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. L’indagine si concentra su presunte irregolarità e frodi finanziarie che hanno messo a rischio il patrimonio culturale e le attività della Onlus responsabile della tutela e gestione di questi simboli della città.

Truffa milionaria ai danni della Onlus che a Firenze gestisce la Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Nove i fermi. L'Opera di Santa Maria del Fiore, parte lesa, ringrazia la Procura di Brescia che indaga sul raggiro.

#Firenze, truffa da 30 milioni all'opera di #SantaMariadelfiore. Blitz in diverse città. 10 indagati misure cautelati. Reati: fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio.

