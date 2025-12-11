Firenze | truffa milionaria ai danni dell’Opera del Duomo 9 fermati per riciclaggio

La Polizia di Stato ha arrestato nove persone coinvolte in una vasta truffa milionaria ai danni dell’Opera del Duomo di Firenze, con reati di emissione di fatture false e riciclaggio. Gli indagati, provenienti da diverse nazionalità, sono stati fermati nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza.

La Polizia di Stato sta eseguendo nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio

