Firenze truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore

Un’indagine ha portato alla luce una vasta truffa da 30 milioni di euro legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Nove persone sono state fermate all’alba dell’11 dicembre su disposizione della Procura di Brescia, evidenziando un sistema fraudolento che ha coinvolto importanti istituzioni e risorse pubbliche.

In un’inchiesta che ha scoperchiato un sistema di frodi, sono stati eseguiti nove fermi all’alba dell’11 dicembre, su ordine della procura di Brescia. L’indagine ha fatto emergere una rete complessa di fatture false e movimentazioni di denaro legate a operazioni inesistenti, che avrebbe coinvolto anche l’ Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. I provvedimenti cautelari sono stati notificati in diverse province — da Brescia a Milano, passando per Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza — e riguardano cittadini italiani e stranieri accusati di emissione di documenti fiscali fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Firenze, truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore

Eseguiti 9 fermi a Brescia, Milano, Bergamo, e altre città per riciclaggio e autoriciclaggio. L’indagine condotta dalla #squadramobile di Brescia è partita da truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze per un giro d’affari da 30 mln € in 6 mesi #1 Vai su X

? Firenze. La Polizia di Stato è intervenuta in due distinti episodi legati al fenomeno delle truffe. 1 Nei giorni scorsi, un 43enne avrebbe tentato di truffare una donna di 83 anni: dopo averla contattata telefonicamente, si è presentato alla sua abitazione co - facebook.com Vai su Facebook

Truffa da 30 milioni all’ente che gestisce Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto: 9 fermi - Contestati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Si legge su fanpage.it

In sei mesi 30 milioni di euro: Firenze, truffa colossale all’Opera del Duomo - Nove fermi in tutta Italia, sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio ... Lo riporta msn.com