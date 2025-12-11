Firenze truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore

Un’indagine ha portato alla luce una vasta truffa da 30 milioni di euro legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Nove persone sono state fermate all’alba dell’11 dicembre su disposizione della Procura di Brescia, evidenziando un sistema fraudolento che ha coinvolto importanti istituzioni e risorse pubbliche.

In un’inchiesta che ha scoperchiato un sistema di frodi, sono stati eseguiti nove fermi all’alba dell’11 dicembre, su ordine della procura di Brescia. L’indagine ha fatto emergere una rete complessa di fatture false e movimentazioni di denaro legate a operazioni inesistenti, che avrebbe coinvolto anche l’ Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. I provvedimenti cautelari sono stati notificati in diverse province — da Brescia a Milano, passando per Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza — e riguardano cittadini italiani e stranieri accusati di emissione di documenti fiscali fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

