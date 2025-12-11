Firenze truffa da 30 milioni alla onlus che gestisce il Duomo e il Battistero

La Polizia di Firenze ha scoperto una truffa da 30 milioni di euro che ha coinvolto l’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus responsabile della conservazione e gestione del Duomo, del Battistero e del Museo dell’Opera. L’indagine ha svelato un’enorme frode ai danni di questa istituzione, impegnata da secoli nella tutela del patrimonio artistico e culturale della città.

Scoperta dalla Polizia una truffa da 30 milioni di euro ai danni di una onlus. Vittima è l’Opera di Santa Maria del Fiore, onlus vittima di una truffa milionaria scoperta dalla Polizia di Stato, si occupa della conservazione del Duomo di Firenze e il Campanile di Giotto, nonché, dal 1777, del Battistero di San Giovanni e, dal 1891, della gestione del Museo dell’Opera di Santa Maria in Fiore, istituito per accogliere le opere d’arte che nel corso dei secoli erano state rimosse dal Duomo e dal Battistero. L’operazione della polizia. Dalle prime ore dell’alba la Polizia di Stato sta dando esecuzione – nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza – a nove fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, indagati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, truffa da 30 milioni alla onlus che gestisce il Duomo e il Battistero

