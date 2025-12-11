firenze riaprono gli scavi archeologici del museo di palazzo vecchio

A cinque anni dalla chiusura, i Musei Civici Fiorentini e Fondazione MUS.E riaprono gli scavi archeologici di Palazzo Vecchio, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare testimonianze storiche che spaziano dall’età romana all’epoca moderna, arricchendo l’esperienza culturale nel cuore di Firenze.

Firenze, 11 dicembre 2025 - I Musei Civici Fiorentini, insieme a Fondazione MUS.E riaprono, dopo cinque anni di interruzione, la visita agli scavi archeologici di Palazzo Vecchio, spazi che custodiscono testimonianze preziose della storia urbana dall’età romana a quella moderna. L’area di scavo è visitabile tutti i sabati e tutte le domeniche alle 12 e alle 12:45 con visite guidate (massimo 15 persone, con un biglietto a 4 euro). Dopo la lunga interruzione, dovuta prima alla pandemia da covid19 e in seguito ai lavori di adeguamento alle prescrizioni antincendio, tornano finalmente visibili i resti dell’imponente teatro romano, che in epoca adrianea poteva accogliere migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it