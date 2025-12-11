Firenze maxi truffa all’Opera di Santa Maria del Fiore | false fatturazioni per 30 milioni di euro 9 fermi in 7 diverse province

Una vasta operazione ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore. La frode ha interessato sette province, evidenziando un articolato meccanismo illecito legato a false fatturazioni che ha messo a rischio uno dei simboli più iconici del patrimonio italiano.

Una maxi truffa da 30 milioni di euro ha colpito uno dei simboli più preziosi del patrimonio italiano: l’ Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce la Cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Questa mattina la polizia di Stato ha eseguito nove fermi di indiziato di delitto in diverse province italiane, smantellando un’organizzazione criminale internazionale accusata di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato all’arresto di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it