Firenze maxi truffa all’Opera di Santa Maria del Fiore | false fatturazioni per 30 milioni di euro 9 fermi in 7 diverse province
Una vasta operazione ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in una truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore. La frode ha interessato sette province, evidenziando un articolato meccanismo illecito legato a false fatturazioni che ha messo a rischio uno dei simboli più iconici del patrimonio italiano.
Una maxi truffa da 30 milioni di euro ha colpito uno dei simboli più preziosi del patrimonio italiano: l’ Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce la Cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Questa mattina la polizia di Stato ha eseguito nove fermi di indiziato di delitto in diverse province italiane, smantellando un’organizzazione criminale internazionale accusata di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato all’arresto di cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scoperta una truffa milionaria ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, una Onlus che gestisce la Cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni a #Firenze Vai su X
? Firenze. La Polizia di Stato è intervenuta in due distinti episodi legati al fenomeno delle truffe. 1 Nei giorni scorsi, un 43enne avrebbe tentato di truffare una donna di 83 anni: dopo averla contattata telefonicamente, si è presentato alla sua abitazione co - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti - Scoperta una maxi truffa ai danni dell'ente che gestisce il complesso monumentale del Duomo di Firenze, che comprende l'Opera di Santa Maria del Fiore il campanile di Giotto e il Battistero di San ... Come scrive tg.la7.it
Maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Nove fermi - Le indagini della Squadra Mobile di Brescia hanno sventato un giro d’affari illegale ai danni della onlus che si occupa della gestione della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, del Campanile di Giott ... Da editorialedomani.it