Firenze maxi truffa alla onlus opera di Santa Maria del Fiore sottratti 30 mln € in 6 mesi 9 arresti accuse di fatture false e riciclaggio - VIDEO

Una maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore ha portato al sequestro di 30 milioni di euro in soli sei mesi. Nove persone sono state arrestate tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio con accuse di fatture false e riciclaggio, evidenziando un articolato sistema illecito che ha coinvolto importanti regioni italiane.

9 persone sono state fermate tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio con le accuse di fatture false e riciclaggio con le quali avrebbero sottratto 30mln di euro in appena sei mesi. Un sistema che avrebbe deviato milioni destinati ai lavori della onlus che gestisce Duomo, Campanile di Giotto e Battist.

