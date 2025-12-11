Firenze maxi truffa alla onlus opera di Santa Maria del Fiore sottratti 30 mln € in 6 mesi 9 arresti accuse di fatture false e riciclaggio - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore ha portato al sequestro di 30 milioni di euro in soli sei mesi. Nove persone sono state arrestate tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio con accuse di fatture false e riciclaggio, evidenziando un articolato sistema illecito che ha coinvolto importanti regioni italiane.

9 persone sono state fermate tra Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio con le accuse di fatture false e riciclaggio con le quali avrebbero sottratto 30mln di euro in appena sei mesi. Un sistema che avrebbe deviato milioni destinati ai lavori della onlus che gestisce Duomo, Campanile di Giotto e Battist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

firenze maxi truffa alla onlus opera di santa maria del fiore sottratti 30 mln 8364 in 6 mesi 9 arresti accuse di fatture false e riciclaggio video

© Ilgiornaleditalia.it - Firenze, maxi truffa alla onlus opera di Santa Maria del Fiore, sottratti 30 mln € in 6 mesi, 9 arresti, accuse di fatture false e riciclaggio - VIDEO

Firenze, maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore: sottratti 30 milioni di euro. 9 fermati - L’indagine era partita lo scorso marzo a seguito di una denuncia per una commissione assegnata a un’impresa privata per ... Segnala open.online

firenze maxi truffa onlusFirenze, maxi truffa da 30 milioni all’Opera di Santa Maria del Fiore: 9 arresti - Scoperta una maxi truffa ai danni dell'ente che gestisce il complesso monumentale del Duomo di Firenze, che comprende l'Opera di Santa Maria del Fiore il campanile di Giotto e il Battistero di San ... Da tg.la7.it