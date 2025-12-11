Firenze maxi truffa alla onlus Opera di Santa Maria del Fiore | sottratti 30 milioni di euro 9 fermati

Nove persone sono state arrestate in tutta Italia nell’ambito di un’indagine sulla presunta truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che gestisce i principali monumenti di Firenze. L’indagine della procura di Brescia ha portato al fermo di individui coinvolti in un giro di frodi finanziarie di grande entità.

Nove persone sono state fermate oggi in tutta Italia dalla polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia su una presunta truffa da 30 milioni di euro ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la cattedrale di Firenze, il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Secondo le ipotesi investigative, l’operazione avrebbe avuto luogo nell’arco di sei mesi ed era basata su un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Nell’ambito delle misure di oggi, sono stati sequestrati oltre 500mila euro in contanti, che si sommano ai 200mila euro già bloccati a settembre nei confronti di una coppia di cittadini cinesi coinvolti nella vicenda. 🔗 Leggi su Open.online