Firenze maxi truffa a Opera di SMaria

Una maxi truffa ha coinvolto l'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, con un danno stimato di 30 milioni di euro in soli sei mesi. La Onlus, responsabile della gestione della Cattedrale, del campanile di Giotto e del battistero, si è trovata al centro di un'indagine per un ingente episodio di frode finanziaria.

11.35 30 milioni di euro in sei mesi.E' quanto ha fruttato la truffa all'Opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la Cattedrale omonima, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni a Firenze. Nove i fermati. Perquisizioni a Milano,Brescia,Bergamo. Un'impresa avrebbe dovuto restaurare. La Onlus ha versato 1.785.000 euro su un conto corrente fittiziamente intestato. Reati ipotizzati: fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. Sequestrati 500mila euro in contanti. A settembre confiscati 200mila a 2 cinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

