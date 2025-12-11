Firenze il panettone della solidarietà a sostegno del Meyer

A Firenze, il panettone della solidarietà torna a sostenere il Meyer, offrendo un dolce che unisce gusto e generosità. Questa iniziativa, ormai tradizione, permette di contribuire alle attività dell’ospedale pediatrico attraverso l’acquisto di un prodotto speciale, simbolo di solidarietà e vicinanza alle famiglie dei piccoli pazienti.

Firenze, 11 dicembre 2025 - Un panettone buono due volte, che fa bene al palato e al cuore: anche quest’anno nei Coop.fi arriva il panettone Banco del Gusto firmato dalla cuoca toscana Luisanna Messeri, disponibile in due versioni, da tre chili e da un chilo, nei punti vendita di Unicoop Firenze. Acquistandolo, si contribuisce a sostenere la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nell’attività di ricerca scientifica e nell’acquisto di apparecchiature diagnostiche. L’iniziativa solidale è stata presentata questa mattina presso l’ospedale Meyer di Firenze, alla presenza di Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer, Lorenzo Pescini, Direttore amministrativo Aou Meyer Irccs, Luisanna Messeri, cuoca e food blogger, Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze, Giulio Caravella, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie e la Direzione aziendale Aou Meyer Irccs. 🔗 Leggi su Lanazione.it