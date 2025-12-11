Firenze accoglie la fiamma olimpica Sorpresa sul finale Giancarlo Antognoni accende il braciere VIDEO
Il viaggio toscano della fiamma olimpica si è concluso in piazza Santissima Annunziata. A portare il simbolo delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 numerosi tedofori d’eccezione quali il cantautore Al Bano Carrisi e alcuni dei campioni toscani che più si sono distinti nelle discipline. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze accoglie la fiamma olimpica. Sorpresa sul finale Giancarlo Antognoni accende il braciere \ VIDEO - Poi, ad accendere il braciere davanti a una piazza gremita, è stato un tedoforo “a sorpresa” molto legato alla città di Firenze: l’ex calciatore della fiorentina Giancarlo Antognoni. Da firenzetoday.it
