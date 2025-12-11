Fiorentina | Dzeko possibile addio a gennaio

L'eventuale addio di Edin Dzeko alla Fiorentina a gennaio sta facendo discutere. L'indiscrezione solleva dubbi sul futuro dell'attaccante bosniaco e sulle decisioni del club in vista della sessione di mercato invernale. Un cambiamento potrebbe essere imminente per la rosa viola, con possibili sviluppi che influenzeranno il percorso della squadra nella seconda parte della stagione.

. possibile una separazione a gennaio? L’indiscrezione chiarisce il futuro dell’attaccante bosniaco. La situazione della Fiorentina sul fronte sportivo è diventata sempre più delicata, e al centro delle attenzioni c’è il futuro di  Dzeko. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il direttore sportivo Michele Moretto ha tracciato un quadro chiaro del momento che vive il club viola, sottolineando come la classifica attuale – con la squadra ultima – renda indispensabile una scossa già a partire dalla sessione di gennaio.. Secondo Moretto, la Fiorentina sta valutando operazioni significative sia in entrata sia in uscita per modificare volto e rendimento della rosa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

