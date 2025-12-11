Fiorentina-Dinamo Kiev si gioca! Diretta
La Fiorentina sfida la Dinamo Kiev nella penultima giornata del girone di Conference League, un match decisivo per le ambizioni delle due squadre. La partita, in programma a Firenze l'11 dicembre 2025, si presenta come un'importante occasione per avvicinarsi alla qualificazione, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini in questa sfida cruciale.
Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League. La squadra di Vanoli è in crisi nera in campionato (ultima e senza vittorie) e ha perso terreno anche in Conference League (è uscita dalle prime otto, che si qualificano direttamente al prossimo turno): oggi, alle 18.45 iviola cercano almeno l’inizio di una svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina-Dinamo Kiev, orari e dove vedere la gara di Conference League in tv #SkySport #SkyUECL Vai su X
Domani torna la Conference League, al Franchi Fiorentina-Dinamo Kiev: la partita inizierà alle 18.45, attenzione ai provvedimenti di circolazione. Domani, giovedì 11 dicembre, allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro la Dinamo Kiev nel - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Dinamo Kiev, si gioca! / Diretta - Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League. Da lanazione.it
Fiorentina-Dynamo Kiev: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola di Paolo Vanoli, in grande crisi di risultati, ospita al Franchi gli ucraini nel sesto turno della fase camionato ... Lo riporta tuttosport.com