Fiorentina-Dinamo Kiev oggi in Conference League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Oggi, 11 dicembre, la Fiorentina affronta la Dinamo Kiev in Conference League. Dopo un campionato difficile, i viola cercano una reazione in questa competizione europea. Di seguito, orario, probabili formazioni e dettagli su come seguire la partita in tv.
Torna in campo oggi 11 dicembre in Conference League la Fiorentina, che sta attraversando un momento davvero complicato in campionato, dove è ultima da sola e senza vittorie alla 14esima giornata. La gara casalinga contro la Dinamo Kiev potrebbe così essere l’occasione per i tifosi viola per una dura contestazione della gestione di questa stagione, mentre gli uomini di Vanoli dovranno cercare di non pensare al campionato e mettere in campo tutte le energie per conquistare tre punti europei. In Conference i viola sono 17esimi nel girone unico, con due vittorie e due sconfitte, a quota 6 (paradossalmente, gli stessi punti raccolti in serie A ma con 10 partite in più). 🔗 Leggi su Lapresse.it
