Fiorentina-Dinamo Kiev le formazioni ufficiali

La Fiorentina sfida la Dinamo Kiev nella penultima giornata del girone di Conference League. Una partita importante per entrambe le squadre, che punta a consolidare le proprie posizioni in classifica e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, promettendo una sfida avvincente e ricca di emozioni.

Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League. La squadra di Vanoli è in crisi nera in campionato (ultima e senza vittorie) e ha perso terreno anche in Conference League (è uscita dalle prime otto, che si qualificano direttamente al prossimo turno): oggi, alle 18.45 iviola cercano almeno l’inizio di una svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali

Fiorentina-Dinamo Kiev, orari e dove vedere la gara di Conference League in tv #SkySport #SkyUECL Vai su X

Domani torna la Conference League, al Franchi Fiorentina-Dinamo Kiev: la partita inizierà alle 18.45, attenzione ai provvedimenti di circolazione. Domani, giovedì 11 dicembre, allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro la Dinamo Kiev nel - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Con una situazione complicatissima in campionato, la Fiorentina prova a trovare sollievo in Conference League. Come scrive sport.sky.it

Fiorentina-Dinamo Kiev: orario, dove vedere la gara (in tv e streaming) e le formazioni ufficiali - Sfida cruciale per la Fiorentina contro la Dinamo Kiev, nella quinta giornata di Conference League. Scrive ilmessaggero.it