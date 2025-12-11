Fiorentina-Dinamo Kiev le formazioni ufficiali Diretta
La Fiorentina sfida la Dinamo Kiev nella penultima giornata del girone di Conference League. La partita, in programma a Firenze, rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni di classifica e avvicinarsi alla fase successiva del torneo. Ecco le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla sfida.
Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League. La squadra di Vanoli è in crisi nera in campionato (ultima e senza vittorie) e ha perso terreno anche in Conference League (è uscita dalle prime otto, che si qualificano direttamente al prossimo turno): oggi, alle 18.45 iviola cercano almeno l’inizio di una svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina-Dinamo Kiev, orari e dove vedere la gara di Conference League in tv #SkySport #SkyUECL Vai su X
FIORENTINA - DINAMO KIEV giovedi 11 Dicembre ore 18.30 - Prenota per vedere in diretta la partita, al nostro numero telefonico. 349.1178697 https://prenotazioni.cooperto.it/in/58ee68e7-e5a0-422e-925e-51a8ed55eb03 Vi aspettiamo da Mr. JERRY Rist - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali - 3): Neshcheret, Tymchyk, Zakharchenka, Thiare, Dubinchak, Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko, Voloshyn, Guerrero, Kabalev. Si legge su lanazione.it
Fiorentina-Dynamo Kiev: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola di Paolo Vanoli, in grande crisi di risultati, ospita al Franchi gli ucraini nel sesto turno della fase camionato ... Lo riporta tuttosport.com