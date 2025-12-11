Fiorentina-Dinamo Kiev le formazioni ufficiali Diretta

Sport.quotidiano.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina sfida la Dinamo Kiev nella penultima giornata del girone di Conference League. La partita, in programma a Firenze, rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni di classifica e avvicinarsi alla fase successiva del torneo. Ecco le formazioni ufficiali e tutte le informazioni sulla sfida.

Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League. La squadra di Vanoli è in crisi nera in campionato (ultima e senza vittorie) e ha perso terreno anche in Conference League (è uscita dalle prime otto, che si qualificano direttamente al prossimo turno): oggi, alle 18.45 iviola cercano almeno l’inizio di una svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

