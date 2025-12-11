Fiorentina-Dinamo Kiev in Conference dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera alle 21, Fiorentina e Dinamo Kiev si sfidano nella partita di Conference League. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro e streaming su Sky Sport e NOW, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match in tempo reale. Ecco tutte le informazioni su orario, piattaforme e formazioni.

