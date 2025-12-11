Fiorentina-Dinamo Kiev i viola cercano un sorriso europeo Probabili formazioni e tv

La Fiorentina affronta la Dinamo Kiev con l'obiettivo di ritrovare fiducia nel cammino europeo, dopo due sconfitte che hanno complicato la qualificazione in Conference League. La sfida, in programma a Firenze, mette in palio punti importanti per i viola, determinati a rilanciarsi nel torneo continentale. Ecco le probabili formazioni e le informazioni sulla trasmissione televisiva.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Le sconfitte con Mainz (in trasferta) e Aek Atene (a Firenze) hanno complicato di molto il cammino della Fiorentina in Conference League. In più questa complicazione si inserisce in una ben più grave situazione di crisi profonda in campionato: ultimo posto, nessuna vittoria nelle 14 gare disputate finora, clima a dir poco elettrico dopo la disastrosa sconfitta sul campo del Sassuolo. Così la sfida di oggi al “Franchi” contro la Dinamo di Kiev (ore 18.45, diretta su Sky) può essere un’occasione di ritrovare un mezzo sorriso (mezzo, non di più per ora) o di sprofondare in un clima ancor più depresso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Dinamo Kiev, i viola cercano un sorriso europeo. Probabili formazioni e tv

Fiorentina-Dinamo Kiev, i viola cercano un sorriso europeo. Probabili formazioni e tv - Firenze, 11 dicembre 2025 – Le sconfitte con Mainz (in trasferta) e Aek Atene (a Firenze) hanno complicato di molto il cammino della Fiorentina in Conference League. sport.quotidiano.net scrive

Fiorentina-Dinamo Kiev, probabili formazioni e dove vederla in tv - La squadra di Vanoli, per la quinta giornata della fase a girone unico, se la vedrà con gli ucraini della Dinamo ... firenzetoday.it scrive

Fiorentina Dinamo Kiev #UEFAConferenceLeague #UEFA #Fiorentina #Firenze #curvafiesole #AcfFiorentina #orgasmofiorentino #ACF #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook

Domani torna la Conference League al Franchi con Fiorentina-Dinamo Kiev alle 18.45: divieti di transito e sosta da otto ore prima della partita; su viale Fanti e viale Cialdini in vigore rispettivamente 5 ore prima (sosta) e 3 ore prima (transito). @at_informa #F Vai su X