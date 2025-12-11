Fiorentina-Dinamo Kiev i 23 di Vanoli | Gosens non recupera fuori anche Fagioli

La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev. Mister Vanoli ha annunciato i 23 convocati, confermando l’assenza di Gosens e Fagioli. La squadra è determinata a ottenere un risultato positivo in questa importante partita casalinga.

FIRENZE – La Fiorentina è pronta per la notte di Conference League. Mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida interna contro la Dinamo Kiev. Confermate le indiscrezioni della vigilia sulle assenze. Non ce la fanno a recuperare Robin Gosens, Fagioli e Fazzini, rimasti fuori dall’elenco per problemi fisici. Ecco l’elenco completo dei 23 convocati a disposizione per il match del Franchi: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fortini, Gudmundsson, Kean, Košpo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

