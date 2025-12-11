Fiorentina-Dinamo Kiev Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Franchi

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valida per la Conference League, si disputerà il 12 novembre 2025 alle ore 18:45 allo stadio “Franchi”. Un match importante che promette tensione e spettacolo, con le formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti ad animare l’attesa di tifosi e appassionati.

Quello della Fiorentina sembra un incubo senza fine e anche la sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, sulla carta ampiamente alla portata, oggi appare uno scoglio complicato. La Viola, reduce da una serie di nove partite ufficiali senza vittoria, si trova in piena crisi con l’ultimo posto in campionato e un calo anche . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Dinamo Kiev (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Franchi”

