Fiorentina-Dinamo Kiev Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Franchi

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valida per la Conference League, si svolgerà il 12 novembre 2025 alle 18:45 allo stadio “Franchi”. Un incontro che, nonostante le aspettative, si preannuncia difficile per i viola, con pochi gol previsti e molte incognite da risolvere. Ecco le formazioni, quote e pronostici.

Quello della Fiorentina sembra un incubo senza fine e anche la sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, sulla carta ampiamente alla portata, oggi appare uno scoglio complicato. La Viola, reduce da una serie di nove partite ufficiali senza vittoria, si trova in piena crisi con l'ultimo posto in campionato e un calo anche.

Fiorentina, al Franchi arriva la Dinamo Kiev. Il Corriere Fiorentino: "Coppa anticrisi" - Tre punti per ottenere la prima vittoria, riaggiustare la classifica di Conference League arrivare alla "finale" contro il Verona con un morale.

Fiorentina-Dinamo Kiev in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Fiorentina – Dinamo Kiev è la partita di Conference League che si gioca questa sera alle 21.

