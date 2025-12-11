Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 viola si rialzano in Conference con Kean e Gudmundsson
La Fiorentina si risolleva in Conference League con una vittoria contro la Dinamo Kiev. Nel match disputato il 11 dicembre allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Kean e Gudmundsson, portandosi a casa un successo importante nella quinta giornata della fase a gironi.
La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev oggi, giovedì 11 dicembre, nel match valido per la quinta giornata della fase campionato di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita i gol di Kean al 18? e Gudmundsson al 74?. Per gli ospiti momentaneo 1-1 di Mykhaylenko al .
