Fiorentina Dinamo Kiev 2-1 la decide Gudmundsson | vittoria importantissima per il morale Viola A segno anche l’ex Juve Kean

La Fiorentina ottiene una vittoria fondamentale contro la Dinamo Kiev nella partita di Conference League, grazie alle reti di Kean e Gudmundsson. La vittoria rinforza il morale dei Viola e rappresenta un passo importante nel cammino europeo della squadra.

Fiorentina Dinamo Kiev, vittoria in Conference League per i viola: Kean sblocca, poi il gol di Gudmundsson regala il 2-1. La Fiorentina ha conquistato una vittoria fondamentale in Conference League superando la Dinamo Kiev per 2-1 al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena. Il successo è stato garantito dalle reti di Moise Kean e Albert Gudmundsson. Il match è stato sbloccato nel primo tempo al 18? da Gol Kean Fiorentina. L’attaccante, servito con un bel cross in area da Dodô, ha insaccato da due passi all’angolino basso di destra per l’ 1-0. Nonostante i tentativi successivi di Kean ed Edin Džeko, il primo tempo si è concluso con la Fiorentina in vantaggio, ma senza riuscire a capitalizzare il netto predominio nei tiri in porta ( 3:0 ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com