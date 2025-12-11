Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 boccata d’ossigeno in Conference League per i viola

Lapresse.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ottiene una vittoria fondamentale nella quinta giornata della fase a gironi della Conference League, battendo 2-1 in casa la Dinamo Kiev. Un risultato che rappresenta una boccata d’ossigeno per i viola, rafforzando le loro possibilità di qualificazione nel torneo europeo.

Boccata d’ossigeno per la Fiorentina, almeno in Europa. Nella quinta giornata della prima fase della Conference League, i viola si sono imposti per 2-1 in casa sulla Dinamo Kiev. Toscani in vantaggio con Kean al 18? su assist di Dodo. Il pari degli ucraini arriva al 55? con Mykhaylenko. Al 74? il raddoppio viola con Gudmundsson che decide la partita. Si tratta della terza vittoria in cinque partite europee per la Fiorentina, che sale al settimo posto in classifica, in piena corsa per un posto agli ottavi di finale. Fischio finale! pic.twitter.comxR0SQ3SGWD — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 11, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

