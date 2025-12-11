Fiorentina Commisso | Non possiamo permetterci di retrocedere Chiedo scusa ai tifosi Ma sia chiaro | non vendo

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha dichiarato in un'intervista a “La Nazione” che la squadra non retrocederà e si è scusato con i tifosi per i risultati ottenuti. Ha inoltre ribadito con fermezza che la società non è in vendita, sottolineando l’impegno a risollevare le sorti del club.

FIRENZE – Intervistato da "La Nazione", Rocco Commisso ha detto che la squadra non retrocederà, chiede scusa ai tifosi per i risultati, ma la società non è in vendita. Lui non molla. Questo il virgolettato attribuito al presidente: "Cedere la Fiorentina? Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione .

