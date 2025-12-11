Fiorello | La Pennicanza deve andare in TV
La Pennicanza in TV, anziché in radio, ci starebbe bene. Parola di Fiorello, mattatore dal lunedì al venerdì con Fabrizio Biggio su Radio2 con lo show post prandiale delle 13.45. I vertici Rai stanno sbagliando tutto: questo programma deve andare in TV, secondo me afferma lo showman siciliano in diretta durante la puntata odierna. “Ma non ci vogliono”, se la ride. La Pennicanza, la cui seconda stagione è stata tra l’altro battezzata proprio in TV su Rai 1 al posto di Cinque Minuti, sul piccolo schermo non sfigurerebbe affatto. Il ‘filone’, d’altronde, è quello solito dei programmi di Fiorello, in un misto di chiacchiericcio, cazzeggio e intrattenimento, come Viva Rai2 che in precedenza, non a caso, era Viva Radio2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nel programma 'La Pennicanza', Fiorello racconta il curioso aneddoto legato alla sua canzone del 1993 - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: A un certo punto canto ‘puoi liberarti’ e fu presa per la pubblicità di un lassativo! Era la mia canzone ‘Puoi’ uscita nel 1993 | lo rivela Fiorello
Leggi anche: Fiorello pungente a La Pennicanza non risparmia nemmeno lui | Ho provato a cambiare canale
Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare - Fiorello non si trattiene a “La Pennicanza”: prima sgancia l’indiscrezione su Roberto Benigni e poi fa una rivelazione su De Martino clamorosa. Da dilei.it
“Uno studente che vive a Milano e deve andare a trovare la famiglia non può pagare 840 euro di volo. Lavoratori, chi ha i figli lontani… Durante le feste non si può ... - Lo showman si scaglia contro le tariffe aeree natalizie: "Non si può approfittare delle persone durante le feste" ... Riporta ilfattoquotidiano.it