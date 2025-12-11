Fiorello | La Pennicanza deve andare in TV

La Pennicanza in TV, anziché in radio, ci starebbe bene. Parola di Fiorello, mattatore dal lunedì al venerdì con Fabrizio Biggio su Radio2 con lo show post prandiale delle 13.45. I vertici Rai stanno sbagliando tutto: questo programma deve andare in TV, secondo me afferma lo showman siciliano in diretta durante la puntata odierna. “Ma non ci vogliono”, se la ride. La Pennicanza, la cui seconda stagione è stata tra l’altro battezzata proprio in TV su Rai 1 al posto di Cinque Minuti, sul piccolo schermo non sfigurerebbe affatto. Il ‘filone’, d’altronde, è quello solito dei programmi di Fiorello, in un misto di chiacchiericcio, cazzeggio e intrattenimento, come Viva Rai2 che in precedenza, non a caso, era Viva Radio2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

