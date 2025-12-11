Fiorello e la stoccata alla Rai | La Pennicanza dovrebbe andare in TV ma non ci vogliono
Fiorello critica la Rai e suggerisce che il suo programma radiofonico, La Pennicanza, potrebbe facilmente diventare uno show televisivo. L'artista esprime il desiderio di vederlo trasposto sul piccolo schermo, sottolineando come, a suo avviso, le potenzialità ci siano, ma vengano ostacolate da scelte dell'azienda.
Fiorello lancia una stoccata alla Rai e ipotizza che il suo programma radiofonico, La Pennicanza, possa essere tramutato tranquillamente in uno show televisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Fiorello e la stoccata all’ #Italia: "Per qualificarci ai Mondiali servono… i campioni del 2006" Vai su X
Devo essere sincero, la mia eterosessualità ha vacillato più volte. C'è stata una scena dove mi sono detto: ma quasi quasi. " Fiorello, come al solito, non perde occasione per scherzare, ma stavolta il pretesto è il boom d’ascolti della nuova serie Rai su Sandok - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello e la stoccata alla Rai: “La Pennicanza dovrebbe andare in TV, ma non ci vogliono” - Fiorello lancia una stoccata alla Rai e ipotizza che il suo programma radiofonico, La Pennicanza, possa essere tramutato tranquillamente in uno show televisivo ... Secondo fanpage.it
Fiorello a La Pennicanza, stoccata alla Rai per Roberto Benigni: “Assurdo” - Fiorello a “La Pennicanza” bacchetta la Rai per la serata di Benigni e poi fa gli auguri in diretta a Gianni Morandi che compie 81 anni. Si legge su dilei.it