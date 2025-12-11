Fiorello e la stoccata alla Rai | La Pennicanza dovrebbe andare in TV ma non ci vogliono

11 dic 2025

Fiorello critica la Rai e suggerisce che il suo programma radiofonico, La Pennicanza, potrebbe facilmente diventare uno show televisivo. L'artista esprime il desiderio di vederlo trasposto sul piccolo schermo, sottolineando come, a suo avviso, le potenzialità ci siano, ma vengano ostacolate da scelte dell'azienda.

Fiorello lancia una stoccata alla Rai e ipotizza che il suo programma radiofonico, La Pennicanza, possa essere tramutato tranquillamente in uno show televisivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

