Fiorello a La Pennicanza | Assurdo! la stoccata alla Rai per Roberto Benigni

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza, offrendo un'analisi ironica degli avvenimenti più rilevanti della settimana. Durante la puntata, Fiorello ha rivolto una dura critica alla Rai in merito a Roberto Benigni, sottolineando le sue opinioni con un commento diretto e senza mezzi termini.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno guidato una nuova puntata de La Pennicanza, esplorando con ironia e leggerezza i principali eventi della settimana. Tra gli argomenti trattati, la cucina italiana proclamata patrimonio immateriale dell'Unesco, la serata evento di Roberto Benigni con Pietro – Un uomo nel vento e il compleanno di Gianni Morandi, che ha compiuto 81 anni l'11 dicembre 1944. Fiorello e la cucina italiana: la chiamata improbabile di Mattarella. La puntata si apre con la cucina italiana al centro dell'attenzione: dopo la proclamazione come patrimonio immateriale dell'Unesco, Fiorello ironizza sui festeggiamenti mediatici: "Il TG1, il TG2, il TG3.

