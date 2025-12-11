Fiorello a La Pennicanza | telefonate surreali da Mattarella e Papa Leone e omaggio a Gianni Morandi nel giorno del suo compleanno

Nella nuova puntata de “La Pennicanza”, Fiorello sorprende con telefonate surreali a Mattarella e Papa Leone, e rende omaggio a Gianni Morandi nel giorno del suo compleanno. Tra gag e improvvisazioni, lo show trasmette alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, offrendo un mix di comicità e spontaneità.

Nuova puntata ricca di gag e improvvisazione per “La Pennicanza”, il daily show di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Quarantacinque minuti di comicità, attualità e momenti surreali che continuano a rendere il programma uno degli appuntamenti più seguiti della fascia oraria. Cucina italiana patrimonio Unesco: l’ironia di Fiorello apre la puntata. Fiorello apre lo show commentando la notizia del giorno: la cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco. «Ne parlano il TG1, il TG2, il TG3 e pure il TG inventato per l’occasione!», scherza lo showman, che prosegue: «Hanno illuminato i monumenti più importanti: il Castello Sforzesco, il Colosseo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorello a “La Pennicanza”: telefonate surreali da Mattarella e Papa Leone e omaggio a Gianni Morandi nel giorno del suo compleanno

