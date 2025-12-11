Fiorello a La Pennicanza stoccata alla Rai per Roberto Benigni | Assurdo

Durante una nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio affrontano vari temi, tra cui la cucina italiana, l’evento di Roberto Benigni e il compleanno di Gianni Morandi. Fiorello non perde l’occasione di esprimere una dura critica alla Rai riguardo a Benigni, definendola “assurdo”.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza. Sono tanti gli argomenti trattati, si va dalla cucina italiana patrimonio immateriale dell'Unesco a Roberto Benigni con la sua serata evento Pietro – Un uomo nel vento, che si merita la chiamata di Papa Leone, e poi il compleanno di Gianni Morandi che ha compiuto 81 anni: è nato infatti l'11 dicembre 1944. Fiorello, la chiamata improbabile di Mattarella sulla cucina italiana. Fiorello apre con l'argomento di punta delle ultime ore: la cucina italiana proclamata patrimonio immateriale dell'Unesco. "Il TG1, il TG2, il TG3 e pure il TG inventato per l'occasione ne parlano! Per festeggiare hanno illuminato i monumenti più importanti: il Castello Sforzesco, il Colosseo.