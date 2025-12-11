Finisce con l’auto in un canale di raccolta delle acque dopo il tamponamento con un furgone

Un incidente si è verificato questa mattina a Fucecchio, coinvolgendo un'auto e un furgone. Dopo un tamponamento, l'auto è finita in un canale di raccolta delle acque, con una donna rimasta ferita e trasportata in ospedale. L'incidente si è verificato poco dopo le 7, creando apprensione tra i residenti e richiedendo l'intervento delle autorità.

FUCECCHIO – Fuori strada con l’auto, poco dopo le 7 del mattino, dopo il tamponamento da parte di un furgone: una donna in ospedale. Sul posto, lungo la provinciale 11, per intervenire sul mezzo finito dentro un canale della raccolta delle acque e per liberare la donna dal veicolo, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno estratto la donna che si trovava alla guida della vettura e affidata al personale sanitario per il trasferimento al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

