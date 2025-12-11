Finge di essere capotreno e pubblica tutto online | Andrea Diprè denunciato

Andrea Diprè, noto per le sue trovate bizzarre, ha pubblicato online un video in cui si spaccia per capotreno durante una finta ispezione su un treno regionale. Questa messinscena, inizialmente pensata come semplice contenuto, ha però portato a una denuncia ufficiale, suscitando polemiche e curiosità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La finta ispezione sul regionale. Quella che doveva essere una messinscena per un video è finita con una denuncia ufficiale. Andrea Diprè, 51 anni, ex avvocato trentino noto per la sua attività da youtuber, è stato identificato e denunciato dalla Polfer di Mestre per essersi spacciato per capotreno su un convoglio regionale della tratta Venezia–Portogruaro Caorle. L’episodio risale allo scorso ottobre, quando Diprè aveva inscenato una finta ispezione a bordo del treno, riprendendo tutto e condividendo il filmato sui social. Il video diffuso sul web. Nel video, pubblicato su YouTube, Diprè si introduceva come un presunto dipendente Trenitalia, mostrando una sicurezza disarmante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Finge di essere capotreno e pubblica tutto online: Andrea Diprè denunciato

? ATTENZIONE ? Qualcuno ha creato un profilo che non è mio e sta usando le mie foto e il mio nome senza permesso. Per favore, aiutatemi a segnalarlo! ? Taggo qui sotto il profilo falso: Cliccate sul profilo e selezionate “Segnala” ? “Finge di essere qu - facebook.com Vai su Facebook

Si finge capotreno del regionale, durante il controllo dei biglietti filma i passeggeri e pubblica il video su YouTube: 51enne denunciato - I social possono essere un'arma a doppio taglio: regalano molta visibilità, sì, però, proprio a causa di quest'ultima è più facile finire nei guai. Da msn.com

Andrea Diprè si finge capotreno per Trenitalia: denunciato - Andrea Diprè è finito nuovamente al centro del dibattito pubblico dopo essere stato denunciato per essersi finto capotreno di Trenitalia ... Lo riporta lascimmiapensa.com