Fine settimana con Fashion in Flair Viaggio tra le strenne made in Italy

Il fine settimana pisano si anima con Fashion in Flair, un evento dedicato alle strenne natalizie e all'artigianato di qualità made in Italy. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera festiva, scoprire creazioni uniche e trovare regali speciali per le festività. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un Natale all'insegna dello stile e della tradizione artigianale.

Il fine settimana pisano si prepara a vestirsi di atmosfera natalizia con un appuntamento dedicato all’artigianato di qualità e allo shopping delle feste. Sabato e domenica la Stazione Leopolda ospiterà "Fashion in Flair", la rassegna che per diciotto edizioni ha animato il Real Collegio di Lucca e che, per la prima volta, arriva a Pisa portando con sé oltre 60 artigiani selezionati da tutta Italia. L’evento, organizzato da RealizziAmo di Elisa Bianchi, approda in città con una veste pensata apposta per il periodo natalizio: luci, addobbi, profumi e una grande varietà di creazioni fatte a mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine settimana con Fashion in Flair. Viaggio tra le strenne made in Italy

Fine settimana con Fashion in Flair. Viaggio tra le strenne made in Italy - Il fine settimana pisano si prepara a vestirsi di atmosfera natalizia con un appuntamento dedicato all’artigianato di qualità e allo shopping delle feste. Lo riporta lanazione.it

In occasione di “Pistoia Città del Natale”, il fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 dicembre propone un calendario particolarmente ricco di iniziative diffuse tra il centro cittadino, la Biblioteca San Giorgio, i teatri e le frazioni, con appuntamenti pensati p - facebook.com Vai su Facebook