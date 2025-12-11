Finarte | il boom del vintage di lusso tra Hermes Chanel e Dior

Negli ultimi anni, il mercato del vintage di lusso ha conosciuto una crescita esponenziale, coinvolgendo appassionati e nuovi acquirenti. Marchi come Hermès, Chanel e Dior sono protagonisti di un vero e proprio boom, trasformando le aste in eventi accessibili e di tendenza. Questo fenomeno sta ridefinendo il modo di concepire il lusso e la moda di seconda mano.

Le aste non sono più un rituale per addetti ai lavori, né un territorio riservato ai collezionisti più navigati. Negli ultimi anni sono diventate un fenomeno culturale, un osservatorio privilegiato per capire cosa desidera il pubblico e come si sta trasformando il concetto stesso di lusso. La crescita del settore è sotto gli occhi di tutti, e l’ultima Luxury Fashion Auction di Finarte – tenutasi il 9 dicembre nella sede milanese di Via dei Bossi 2 – ne è la conferma più evidente. La vendita si è chiusa con un messaggio chiaro: il mercato del second-hand di fascia alta non è più una nicchia, ma un ecosistema maturo, internazionale, vivace, alimentato da una nuova generazione di collezionisti alla ricerca di rarità e autenticità. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Finarte: il boom del vintage di lusso tra Hermes, Chanel e Dior

Aste di lusso, Finarte scommette su Napoli: «Apriamo una sede» - Sono tanti gli alberghi e le attività di massimo target ad aver investito in città o in procinto di aprire. Lo riporta ilmattino.it

Finarte boom In archivio il miglior semestre di sempre - È STATO un primo semestre dell’anno più che positivo per Finarte, la storica casa d’aste nata nel 1959 per iniziativa del banchiere milanese Gian Marco Manusardi e da qualche anno tornata agli antichi ... Riporta quotidiano.net